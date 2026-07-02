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Захарова ответила на слова Кличко о ночной атаке ВС России по Киеву - РИА Новости, 02.07.2026
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15:40 02.07.2026
Захарова ответила на слова Кличко о ночной атаке ВС России по Киеву

Захарова: ВС России нанесли удары не по мирному Киеву, а по военным целям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что ВС России нанесли удары по объектам в Киеве, которые киевский режим использовал для убийства гражданских.
  • Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВС России нанесли в ночь на четверг удары не по мирному Киеву, а по объектам, которые киевский режим использовал для убийства гражданских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что минувшей ночью Киев столкнулся с самой масштабной атакой по нему.
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"Добавить могу только одно: не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям, использовавшимся киевским режимом для убийства мирных граждан", - подчеркнула Захарова.
Утром в четверг Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что целями выступили только военные и и связанные с военными объекты.
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