Захарова ответила на слова Кличко о ночной атаке ВС России по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что ВС России нанесли удары по объектам в Киеве, которые киевский режим использовал для убийства гражданских.
- Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВС России нанесли в ночь на четверг удары не по мирному Киеву, а по объектам, которые киевский режим использовал для убийства гражданских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что минувшей ночью Киев столкнулся с самой масштабной атакой по нему.
"Добавить могу только одно: не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям, использовавшимся киевским режимом для убийства мирных граждан", - подчеркнула Захарова.
Утром в четверг Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что целями выступили только военные и и связанные с военными объекты.