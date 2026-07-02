Захарова ответила на слова Кличко о ночной атаке ВС России по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что ВС России нанесли удары по объектам в Киеве, которые киевский режим использовал для убийства гражданских.

Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВС России нанесли в ночь на четверг удары не по мирному Киеву, а по объектам, которые киевский режим использовал для убийства гражданских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она привела заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что минувшей ночью Киев столкнулся с самой масштабной атакой по нему.

"Добавить могу только одно: не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям, использовавшимся киевским режимом для убийства мирных граждан", - подчеркнула Захарова.