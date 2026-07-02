В автобусе, атакованном ВСУ, находились 19 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Минск — Гомель — Анапа, находилось 19 человек.
- Автобус попал под удар дрона на автостоянке в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области.
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. В пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Минск – Гомель–Анапа и попавшем под удар дрона в Брянской области, находилось 19 человек, сообщил телеканал "Первый информационный".
"Сегодня в 11.55 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник. 19 пассажиров находилось в автобусе, следовавшему по маршруту Минск – Гомель–Анапа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.