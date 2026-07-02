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ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области - РИА Новости, 02.07.2026
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13:46 02.07.2026 (обновлено: 13:50 02.07.2026)
ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области

При ударе ВСУ по гражданской машине в Запорожской области ранены три женщины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области при ударе БПЛА по гражданской машине ранены три женщины.
  • Среди пострадавших — две медсестры местной больницы, которые ехали на работу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Три женщины, среди которых две медсестры, ранены при ударе БПЛА по гражданской машине в Запорожской области, сообщает минздрав региона.
"В Токмакском муниципальном округе в результате атаки беспилотника пострадали трое человек. Среди них - две медсестры местной больницы, которые ехали на работу", - говорится в сообщении.
Происшествие случилось на трассе вблизи села Октябрьское.
"Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получили три женщины. У пострадавших диагностированы осколочные ранения различной степени тяжести", - рассказали в минздраве.
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