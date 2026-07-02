ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области при ударе БПЛА по гражданской машине ранены три женщины.
- Среди пострадавших — две медсестры местной больницы, которые ехали на работу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Три женщины, среди которых две медсестры, ранены при ударе БПЛА по гражданской машине в Запорожской области, сообщает минздрав региона.
"В Токмакском муниципальном округе в результате атаки беспилотника пострадали трое человек. Среди них - две медсестры местной больницы, которые ехали на работу", - говорится в сообщении.
Происшествие случилось на трассе вблизи села Октябрьское.
"Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получили три женщины. У пострадавших диагностированы осколочные ранения различной степени тяжести", - рассказали в минздраве.