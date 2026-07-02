В Херсонской области отразили ночную атаку БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночная воздушная атака ВСУ на Херсонскую область была отражена.
- Сбито 26 ударных БПЛА самолетного типа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Ночная воздушная атака ВСУ на Херсонскую область отражена, сбиты 26 ударных БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"ПВО и МОГ (мобильные огневые группы - ред.) отразили очередную ночную воздушную атаку ВСУ на Херсонскую область: сбито 26 ударных БПЛА самолетного типа", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что военные круглосуточно защищают мирных жителей, логистические и инфраструктурные объекты региона.
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