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В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб человек - РИА Новости, 02.07.2026
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01:43 02.07.2026
В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб человек

В Белгородской области при атаке украинского БПЛА погиб мужчина, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Малакеево Белгородской области беспилотник ударил по частному дому, один человек погиб, его супруга пострадала.
  • На окраине села Зенино Белгородской области пострадал боец подразделения «Орлан» со слепым осколочным ранением спины.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области из-за атак БПЛА ВСУ, сообщил региональный оперштаб.
"В селе Малакеево беспилотник ударил по частному дому. Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте... Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
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Вчера, 17:31
Отмечается, что в результате детонации дом загорелся. Возгорание ликвидировано.
Кроме того, на окраине села Зенино пострадал боец подразделения "Орлан". Мужчину со слепым осколочным ранением спины сослуживцы доставили в больницу. После оказания помощи лечение продолжит в стационаре.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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