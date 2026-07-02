В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Малакеево Белгородской области беспилотник ударил по частному дому, один человек погиб, его супруга пострадала.
- На окраине села Зенино Белгородской области пострадал боец подразделения «Орлан» со слепым осколочным ранением спины.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области из-за атак БПЛА ВСУ, сообщил региональный оперштаб.
"В селе Малакеево беспилотник ударил по частному дому. Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте... Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что в результате детонации дом загорелся. Возгорание ликвидировано.
Кроме того, на окраине села Зенино пострадал боец подразделения "Орлан". Мужчину со слепым осколочным ранением спины сослуживцы доставили в больницу. После оказания помощи лечение продолжит в стационаре.
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