В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб человек

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области из-за атак БПЛА ВСУ, сообщил региональный оперштаб.

Кроме того, на окраине села Зенино пострадал боец подразделения "Орлан". Мужчину со слепым осколочным ранением спины сослуживцы доставили в больницу. После оказания помощи лечение продолжит в стационаре.