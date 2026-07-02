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Дугин: Россия должна перестроить свою пространственную стратегию в Арктике - РИА Новости, 13.07.2026
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Развитие Арктики и Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Развитие Арктики и Дальнего Востока
 
10:00 02.07.2026 (обновлено: 17:50 13.07.2026)

Дугин: Россия должна перестроить свою пространственную стратегию в Арктике

© РИА Новости / Максим БлиновФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Арктика – это геополитический регион, имеющий ключевое значение для будущего баланса сил, заявил порталу Arctic.ru философ Александр Дугин.
"Безусловно, рано или поздно мы выйдем на конфронтацию вокруг этого региона", – считает он.
По мнению Дугина, она нагнетается, и с этим, в частности, связано стремление президента США Трампа утвердить свое влияние в Гренландии.
Отвечая на вопрос, что должна предпринять Россия, чтобы не потерять Арктику, Александр Дугин сказал: "Россия должна перестроить свою пространственную стратегию, с тем чтобы осваивать и заселять компактно арктические области. Необходимо наращивать вооружения в Арктике, ядерные подводные лодки и ориентировать ядерную триаду на возможное столкновение с вероятным противником".
Кроме того, считает философ, "надо развивать арктические исследования, строить новые формы поселений на Новой Земле и вдоль арктического побережья".
Говоря о противостоянии с Западом в современном мире, ученый отметил, что это и противостояние с западным мировоззрением наших философских идей, традиций.
Мы в России, отметил он, "все больше разочаровываемся в глобализме, в Западе, либерализме и тем самым становимся на собственный путь настоящего суверенного развития".
Придя к руководству Россией, Владимир Путин, по словам Дугина, взял курс на суверенитет и укрепление нашей независимости.
И в этом же направлении движется наша философская мысль, опирающаяся на славянофильскую, евразийскую традицию, которую, как сказал ученый, он и его коллеги представляют. Таким образом, отметил Дугин, наша философия, отстаивающая суверенитет России как государства цивилизации, совпадает с курсом нашей политики.
Россия становится все более и более суверенной. Растет наше самосознание на уровне государства и на уровне народа, подчеркнул Александр Дугин.
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Развитие Арктики и Дальнего ВостокаАрктикаАлександр ДугинРоссия
 
 
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