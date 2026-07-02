Дугин: Россия должна перестроить свою пространственную стратегию в Арктике

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Арктика – это геополитический регион, имеющий ключевое значение для будущего баланса сил, заявил порталу . Арктика – это геополитический регион, имеющий ключевое значение для будущего баланса сил, заявил порталу Arctic.ru философ Александр Дугин.

"Безусловно, рано или поздно мы выйдем на конфронтацию вокруг этого региона", – считает он.

По мнению Дугина, она нагнетается, и с этим, в частности, связано стремление президента США Трампа утвердить свое влияние в Гренландии.

Отвечая на вопрос, что должна предпринять Россия, чтобы не потерять Арктику, Александр Дугин сказал: "Россия должна перестроить свою пространственную стратегию, с тем чтобы осваивать и заселять компактно арктические области. Необходимо наращивать вооружения в Арктике, ядерные подводные лодки и ориентировать ядерную триаду на возможное столкновение с вероятным противником".

Кроме того, считает философ, "надо развивать арктические исследования, строить новые формы поселений на Новой Земле и вдоль арктического побережья".

Говоря о противостоянии с Западом в современном мире, ученый отметил, что это и противостояние с западным мировоззрением наших философских идей, традиций.

Мы в России, отметил он, "все больше разочаровываемся в глобализме, в Западе, либерализме и тем самым становимся на собственный путь настоящего суверенного развития".

Придя к руководству Россией, Владимир Путин, по словам Дугина, взял курс на суверенитет и укрепление нашей независимости.

И в этом же направлении движется наша философская мысль, опирающаяся на славянофильскую, евразийскую традицию, которую, как сказал ученый, он и его коллеги представляют. Таким образом, отметил Дугин, наша философия, отстаивающая суверенитет России как государства цивилизации, совпадает с курсом нашей политики.