Apple планирует выпустить пять новых моделей iPhone, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Apple планирует выпустить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 года и первой половине 2027 года, включая первый складной смартфон.

Во второй половине 2026 года Apple готовит запуск премиальных моделей iPhone Pro и iPhone Pro Max, а также первого складного iPhone, в первой половине 2027 года — стандартный iPhone 18 и новый iPhone Air.

Apple поручила поставщикам подготовиться к производству около 10 миллионов складных iPhone в 2026 году, общий объем производства iPhone составит более 220 миллионов устройств.

ТОКИО, 2 июл - РИА Новости. Apple планирует выпустить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 года и первой половине 2027 года, включая первый складной смартфон, сообщила газета Apple планирует выпустить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 года и первой половине 2027 года, включая первый складной смартфон, сообщила газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.

"Спрос на серию iPhone 17 на рынках все еще достаточно хороший, но нам сказали намеренно резервировать общие чипы и компоненты для серии iPhone 18", - заявил изданию представитель одного из ключевых поставщиков Apple

По данным газеты, во второй половине 2026 года Apple готовит запуск премиальных моделей iPhone Pro и iPhone Pro Max, а также первого складного iPhone. В первой половине 2027 года компания планирует представить как минимум еще две модели - стандартный iPhone 18 и новый iPhone Air.

Кроме того, Apple рассматривает обновление линейки более доступных iPhone, однако сроки запуска или начала производства этих моделей пока не утверждены.