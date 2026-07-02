"Нам известно, что некоторые служащие вооруженных сил Канады поддерживают Украину через благотворительные организации, Мы также признаем, что некоторые из доноров этих организаций могли быть введены в заблуждение или в некоторых случаях ошибаться", - говорится в вырезанной части заключения минобороны.

Газета отмечает, что упомянутые организации подозреваются в растрате денег, собираемых для Киева, на пиццу и личные покупки. Более того, в управление ими были активно вовлечены канадские офицеры, которые таким образом также нарушали ряд правительственных нормативов, встречаясь с американскими чиновниками для обсуждения Украины без одобрения руководства.