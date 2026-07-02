Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский министр иностранных дел Анита Ананд, будучи главой минобороны, приказывала замалчивать сотрудничество военных страны с организациями, якобы оказывающими помощь Киеву.
- Минобороны Канады признало, что военнослужащие страны были вовлечены в сотрудничество с проблемными организациями Mriya Aid и Mriya Report, но эту часть приказали вырезать из отчета.
- Организации подозреваются в растрате денег, собираемых для Киева.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Канадский министр иностранных дел Анита Ананд, находясь на должности главы минобороны, приказывала замалчивать сотрудничество военных страны с организациями, якобы оказывающими помощь Киеву, сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на недавно рассекреченные документы.
Отмечается, что в 2023 году минобороны Канады признало, что военнослужащие страны были вовлечены в сотрудничество с проблемными организациями Mriya Aid и Mriya Report, которые якобы оказывали поддержку Украине. При этом ведомство отметило, что это сотрудничество осуществлялось на фоне "заблуждений, а иногда и ошибок" со стороны военных. Именно эту часть Ананд распорядилась вырезать из отчета.
"Нам известно, что некоторые служащие вооруженных сил Канады поддерживают Украину через благотворительные организации, Мы также признаем, что некоторые из доноров этих организаций могли быть введены в заблуждение или в некоторых случаях ошибаться", - говорится в вырезанной части заключения минобороны.
Газета отмечает, что упомянутые организации подозреваются в растрате денег, собираемых для Киева, на пиццу и личные покупки. Более того, в управление ими были активно вовлечены канадские офицеры, которые таким образом также нарушали ряд правительственных нормативов, встречаясь с американскими чиновниками для обсуждения Украины без одобрения руководства.
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