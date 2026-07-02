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Материалы для блиндажей отправили участникам СВО с Алтая - РИА Новости, 02.07.2026
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Надежные люди
 
08:51 02.07.2026
Материалы для блиндажей отправили участникам СВО с Алтая

Материалы для блиндажей, оборудование снайперам отправили участникам СВО с Алтая

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Республики Алтай участникам спецоперации отправлены материалы для строительства блиндажей и специальное оборудование для подготовки снайперов.
  • Неравнодушные жители, предприниматели и общественные организации активно участвуют в сборе необходимых вещей, в том числе был отправлен автомобиль для нужд воинских подразделений.
  • Главным управлением МЧС России по Республике Алтай приобретен мотоцикл для подразделения на спецоперации.
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Материалы для строительства блиндажей, оборудование для снайперов, автомобиль и мотоцикл отправлены участникам спецоперации из Республики Алтай, сообщили в главке МЧС по региону.
"Крепкие плечи и сильные спины пожарных из Горно-Алтайска и Маймы помогли погрузить гуманитарную помощь, которая была собрана для бойцов в зоне специальной военной операции. Эта помощь включает в себя пиломатериалы, листы ориентированно-стружечных плит для оборудования блиндажей, именные посылки и специальное оборудование для подготовки снайперов", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что неравнодушные жители, предприниматели и общественные организации активно участвуют в сборе необходимых вещей. В частности, был отправлен автомобиль для нужд воинских подразделений.
"Силами Главного управления МЧС России по Республике Алтай был приобретен мотоцикл. Данный транспорт будет очень кстати подразделению на спецоперации, в котором служит сотрудник МЧС России, приостановивший контракт в ведомстве", - отмечают в МЧС.
Добавляется, что ранее участникам СВО были отправлены дизельный генератор и дальномер от МЧС.
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Надежные людиРеспублика АлтайГорно-АлтайскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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