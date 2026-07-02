Материалы для блиндажей отправили участникам СВО с Алтая

Краткий пересказ от РИА ИИ Из Республики Алтай участникам спецоперации отправлены материалы для строительства блиндажей и специальное оборудование для подготовки снайперов.

Неравнодушные жители, предприниматели и общественные организации активно участвуют в сборе необходимых вещей, в том числе был отправлен автомобиль для нужд воинских подразделений.

Главным управлением МЧС России по Республике Алтай приобретен мотоцикл для подразделения на спецоперации.

БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Материалы для строительства блиндажей, оборудование для снайперов, автомобиль и мотоцикл отправлены участникам спецоперации из Республики Алтай, сообщили в главке МЧС по региону.

"Крепкие плечи и сильные спины пожарных из Горно-Алтайска Маймы помогли погрузить гуманитарную помощь, которая была собрана для бойцов в зоне специальной военной операции. Эта помощь включает в себя пиломатериалы, листы ориентированно-стружечных плит для оборудования блиндажей, именные посылки и специальное оборудование для подготовки снайперов", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что неравнодушные жители, предприниматели и общественные организации активно участвуют в сборе необходимых вещей. В частности, был отправлен автомобиль для нужд воинских подразделений.

"Силами Главного управления МЧС России по Республике Алтай был приобретен мотоцикл. Данный транспорт будет очень кстати подразделению на спецоперации, в котором служит сотрудник МЧС России, приостановивший контракт в ведомстве", - отмечают в МЧС.