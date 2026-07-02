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В МИД прокомментировали альтернативы миротворческой миссии ООН в Ливане - РИА Новости, 02.07.2026
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08:55 02.07.2026
В МИД прокомментировали альтернативы миротворческой миссии ООН в Ливане

Алимов: альтернативы миротворческой миссии ООН в Ливане не будут эффективны

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что альтернативные форматы присутствия вооруженных сил в Ливане взамен миротворческой миссии ООН не будут такими же эффективными.
  • В Совбезе ООН обсуждаются варианты нового формата присутствия в Ливане после завершения мандата Временных сил ООН.
  • Алимов отметил, что пока нет однозначного принятия альтернатив миссии ООН и сигналы из секретариата, связанного с миротворчеством, достаточно тревожные.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Альтернативные форматы присутствия вооруженных сил в Ливане взамен миротворческой миссии ООН не будут такими же эффективными, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Вряд ли какие-то альтернативные модели присутствия вооруженных сил внешних стран смогут быть столь же эффективными, как нынешняя миротворческая миссия ООН, которая работает в этой стране", - сказал Алимов "Известиям".
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В материале газеты отмечается, что сейчас в Совбезе ООН обсуждается варианты нового формата присутствия в Ливане после завершения мандата Временных сил ООН.
"Пока, насколько я понимаю, однозначного приятия альтернатив миссии ООН не существует. Здесь важно и понимание самого правительства этой страны, и сигналы, которые мы получаем изнутри секретариата, который связан с миротворчеством. Не то чтобы они сильно себя любят и кроме себя никого эффективными не видят, но сигналы эти достаточно тревожные", - указал Алимов.
Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран.
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