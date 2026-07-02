В МИД прокомментировали альтернативы миротворческой миссии ООН в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что альтернативные форматы присутствия вооруженных сил в Ливане взамен миротворческой миссии ООН не будут такими же эффективными.
- В Совбезе ООН обсуждаются варианты нового формата присутствия в Ливане после завершения мандата Временных сил ООН.
- Алимов отметил, что пока нет однозначного принятия альтернатив миссии ООН и сигналы из секретариата, связанного с миротворчеством, достаточно тревожные.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Альтернативные форматы присутствия вооруженных сил в Ливане взамен миротворческой миссии ООН не будут такими же эффективными, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
В материале газеты отмечается, что сейчас в Совбезе ООН обсуждается варианты нового формата присутствия в Ливане после завершения мандата Временных сил ООН.
"Пока, насколько я понимаю, однозначного приятия альтернатив миссии ООН не существует. Здесь важно и понимание самого правительства этой страны, и сигналы, которые мы получаем изнутри секретариата, который связан с миротворчеством. Не то чтобы они сильно себя любят и кроме себя никого эффективными не видят, но сигналы эти достаточно тревожные", - указал Алимов.
Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран.