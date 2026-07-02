В МИД прокомментировали альтернативы миротворческой миссии ООН в Ливане

"Пока, насколько я понимаю, однозначного приятия альтернатив миссии ООН не существует. Здесь важно и понимание самого правительства этой страны, и сигналы, которые мы получаем изнутри секретариата, который связан с миротворчеством. Не то чтобы они сильно себя любят и кроме себя никого эффективными не видят, но сигналы эти достаточно тревожные", - указал Алимов.