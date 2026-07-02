Рейтинг@Mail.ru
Москва донесла до США интерес бизнеса к участию в G20, заявил шерпа России - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 02.07.2026
Москва донесла до США интерес бизнеса к участию в G20, заявил шерпа России

Агафонов: Москва донесла до США интерес бизнеса РФ к участию в мероприятиях G20

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Денис Агафонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва выразила США заинтересованность российского бизнеса в участии в мероприятиях G20.
  • Денис Агафонов назвал участие российского бизнеса в G20 принципиально важным для экономического роста.
  • Вопрос о форме участия российского бизнеса в G20 следует адресовать представителям США.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Москва донесла до США заинтересованность российского бизнеса в участии в мероприятиях G20 и считает это принципиально важным, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.
"Мы подтвердили американской стране заинтересованность в том, чтобы российский бизнес тоже присутствовал на мероприятиях в рамках G20, имел возможность высказать свою позицию, донести свою точку зрения, свои оценки происходящего", - сказал Агафонов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Шерпа России оценил решение США вернуться к базовым принципам в G20
Вчера, 08:27
Он назвал это принципиально важным. По его словам, "никакой экономический эффект и экономический рост невозможен без активного вовлечения частного бизнеса".
"Поэтому частный бизнес должен присутствовать", - отметил шерпа.
Агафонов подчеркнул, что вопрос о том, как и в какой форме американская сторона организует участие в G20 бизнеса, следует задавать представителям США.
"Я думаю, они определятся и в ближайшее время как-то обозначат свои приоритеты. Но в целом никакой экономический диалог без участия представителей бизнеса не может считаться полноценным", - добавил он.
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Шерпа России назвал факторы, влияющие на экономику в глобальном масштабе
Вчера, 08:30
 
ЭкономикаСШАМоскваБольшая двадцаткаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала