Москва донесла до США интерес бизнеса к участию в G20, заявил шерпа России

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва выразила США заинтересованность российского бизнеса в участии в мероприятиях G20.

Денис Агафонов назвал участие российского бизнеса в G20 принципиально важным для экономического роста.

Вопрос о форме участия российского бизнеса в G20 следует адресовать представителям США.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Москва донесла до США заинтересованность российского бизнеса в участии в мероприятиях G20 и считает это принципиально важным, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.

"Мы подтвердили американской стране заинтересованность в том, чтобы российский бизнес тоже присутствовал на мероприятиях в рамках G20 , имел возможность высказать свою позицию, донести свою точку зрения, свои оценки происходящего", - сказал Агафонов.

Он назвал это принципиально важным. По его словам, "никакой экономический эффект и экономический рост невозможен без активного вовлечения частного бизнеса".

"Поэтому частный бизнес должен присутствовать", - отметил шерпа.

Агафонов подчеркнул, что вопрос о том, как и в какой форме американская сторона организует участие в G20 бизнеса, следует задавать представителям США