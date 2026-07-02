Москва донесла до США интерес бизнеса к участию в G20, заявил шерпа России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва выразила США заинтересованность российского бизнеса в участии в мероприятиях G20.
- Денис Агафонов назвал участие российского бизнеса в G20 принципиально важным для экономического роста.
- Вопрос о форме участия российского бизнеса в G20 следует адресовать представителям США.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Москва донесла до США заинтересованность российского бизнеса в участии в мероприятиях G20 и считает это принципиально важным, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.
"Мы подтвердили американской стране заинтересованность в том, чтобы российский бизнес тоже присутствовал на мероприятиях в рамках G20, имел возможность высказать свою позицию, донести свою точку зрения, свои оценки происходящего", - сказал Агафонов.
Он назвал это принципиально важным. По его словам, "никакой экономический эффект и экономический рост невозможен без активного вовлечения частного бизнеса".
"Поэтому частный бизнес должен присутствовать", - отметил шерпа.
Агафонов подчеркнул, что вопрос о том, как и в какой форме американская сторона организует участие в G20 бизнеса, следует задавать представителям США.
"Я думаю, они определятся и в ближайшее время как-то обозначат свои приоритеты. Но в целом никакой экономический диалог без участия представителей бизнеса не может считаться полноценным", - добавил он.