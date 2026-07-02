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Геополитика не обсуждалась на встрече в G20, заявил шерпа России - РИА Новости, 02.07.2026
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08:30 02.07.2026
Геополитика не обсуждалась на встрече в G20, заявил шерпа России

Агафонов: геополитика не обсуждалась на прошедшей в Вашингтоне встрече шерп G20

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На встрече шерп G20 в Вашингтоне не обсуждались вопросы геополитики.
  • Встреча шерп G20 прошла 29–30 июня.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вопросы геополитики не затрагивались на прошедшей в Вашингтоне встрече шерп G20, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
Мероприятие состоялось 29-30 июня.
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"Мы не обсуждали никакие геополитические проблемы. Я считаю принципиально важным, что этих обсуждений не было", – сказал он.
По его словам, любое привнесение политических проблем может заблокировать поиск консенсуса в отраслевых механизмах форума.
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