Геополитика не обсуждалась на встрече в G20, заявил шерпа России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На встрече шерп G20 в Вашингтоне не обсуждались вопросы геополитики.
- Встреча шерп G20 прошла 29–30 июня.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вопросы геополитики не затрагивались на прошедшей в Вашингтоне встрече шерп G20, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
Мероприятие состоялось 29-30 июня.
"Мы не обсуждали никакие геополитические проблемы. Я считаю принципиально важным, что этих обсуждений не было", – сказал он.
По его словам, любое привнесение политических проблем может заблокировать поиск консенсуса в отраслевых механизмах форума.