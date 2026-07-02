Геополитика не обсуждалась на встрече в G20, заявил шерпа России

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вопросы геополитики не затрагивались на прошедшей в Вашингтоне встрече шерп G20, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.

"Мы не обсуждали никакие геополитические проблемы. Я считаю принципиально важным, что этих обсуждений не было", – сказал он.