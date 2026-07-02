Шерпа России оценил решение США вернуться к базовым принципам в G20

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США заявили о возвращении к базовым принципам, на которых строилась «двадцатка», заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.
- Россия согласна с таким подходом, поскольку он соответствует ее пониманию принципов G20 и включает содействие экономическому росту и обеспечение финансовой стабильности.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Решение США вернуться к базовым принципам в G20 соответствует пониманию России, заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
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"Американская сторона заявила, и мы с этим абсолютно согласны, о возвращении к базовым принципам, на которых строилась "двадцатка". Это содействие экономическому росту, обеспечение финансовой стабильности без привнесения каких-то дополнительных сюжетов, что соответствует нашему пониманию", - сказал Агафонов.
Представитель РФ, в частности, отметил важность подходов американской стороны к вопросам энергетического сотрудничества.