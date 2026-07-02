Шерпа России оценил решение США вернуться к базовым принципам в G20

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"Американская сторона заявила, и мы с этим абсолютно согласны, о возвращении к базовым принципам, на которых строилась "двадцатка". Это содействие экономическому росту, обеспечение финансовой стабильности без привнесения каких-то дополнительных сюжетов, что соответствует нашему пониманию", - сказал Агафонов.