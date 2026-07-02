Россия не видит препятствий для G20 при председательстве США, заявил шерпа

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Россия пока не фиксировала серьезных препятствий для своей работы в рамках председательства США в "двадцатке", заявил РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.

"Пока каких-то серьезных препятствий нет", - ответил Агафонов на вопрос о наличии каких-либо проблем.

При этом Агафонов обратил внимание на то, что ограничения и санкции неизбежно сказываются на взаимодействии на международных площадках.