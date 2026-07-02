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Россия не видит препятствий для G20 при председательстве США, заявил шерпа - РИА Новости, 02.07.2026
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08:27 02.07.2026
Россия не видит препятствий для G20 при председательстве США, заявил шерпа

Агафонов: РФ не видит препятствий для работы в G20 при председательстве США

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия пока не фиксировала серьезных препятствий для своей работы в рамках председательства США в «двадцатке».
  • Ограничения и санкции неизбежно сказываются на взаимодействии на международных площадках, обратил внимание шерпа России в G20 Денис Агафонов.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Россия пока не фиксировала серьезных препятствий для своей работы в рамках председательства США в "двадцатке", заявил РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
«
"Пока каких-то серьезных препятствий нет", - ответил Агафонов на вопрос о наличии каких-либо проблем.
Шерпа подчеркнул, что Вашингтон в 2023 году брал на себя обязательства относительно надлежащего исполнения своих председательских функций, а G20 - это международный формат, который принадлежит всем странам в равной степени.
При этом Агафонов обратил внимание на то, что ограничения и санкции неизбежно сказываются на взаимодействии на международных площадках.
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Вчера, 08:24
 
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