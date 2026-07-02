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Россия готова двигаться с США по базовым приоритетам в G20, заявил шерпа - РИА Новости, 02.07.2026
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08:25 02.07.2026
Россия готова двигаться с США по базовым приоритетам в G20, заявил шерпа

Агафонов: РФ готова двигаться с США по базовым приоритетам в G20

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФ готова взаимодействовать с США по ключевым темам председательства Вашингтона в G20: экономический рост, торговля, инновации и энергетика.
  • То, что будет выработано на уровне отраслевых делегаций, ляжет в основу лидерской декларации, которая будет утверждена на саммите.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. РФ готова взаимодействовать с США по базовым приоритетам председательства Вашингтона в G20, заявил на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
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"Сейчас будет проводиться работа по ключевым темам, которые определила в качестве приоритетов своего председательства американская сторона - экономический рост, торговля, инновации и энергетика. Мы готовы вместе двигаться с ними по этим направлениям", - сказал он.
По его словам, то, что будет выработано на уровне отраслевых делегаций, в конечном итоге ляжет в основу лидерской декларации, которая будет потом утверждена на саммите.
"В целом, как мы видим, и надо отдать должное американскому председательству, начало достаточно хорошее, обнадеживающее, я бы даже сказал", - отметил Агафонов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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Вчера, 08:24
 
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