Россия указывает США на "тревожные звоночки" в G20, заявил шерпа

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"Да, мы видим возможные сложности с допуском российских представителей на мероприятия G20, "тревожные звоночки" порой появляются, но мы этим вопросом занимаемся, ставим его перед американской стороной, посмотрим, как в конечном итоге все сложится", - сказал он.