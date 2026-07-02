Россия указывает США на "тревожные звоночки" в G20, заявил шерпа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия фиксирует «тревожные звоночки», связанные со сложностями допуска российских представителей на мероприятия G20.
- Россия ставит вопрос о допуске своих представителей перед американской стороной.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Россия фиксирует "тревожные звоночки", которые возникают в рамках председательства Вашингтона в G20, заявил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
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"Да, мы видим возможные сложности с допуском российских представителей на мероприятия G20, "тревожные звоночки" порой появляются, но мы этим вопросом занимаемся, ставим его перед американской стороной, посмотрим, как в конечном итоге все сложится", - сказал он.
"Давайте будем судить по делам, а не давать какие-то предварительные оценки", – подытожил шерпа РФ.