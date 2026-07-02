Большая часть работы в G20 еще впереди, заявил шерпа России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большая часть работы в рамках председательства США в G20 еще впереди, считает шерпа России в G20 Денис Агафонов.
- В «двадцатке» уже проведены две встречи по линии шерп и активно взаимодействуют отраслевые группы, впереди — министерские конференции.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Большая часть работы в рамках председательства США в G20 еще впереди, заявил на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
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"Начало для нас кажется достаточно обнадеживающим, но основная работа и результаты еще впереди", - сказал он.
Агафонов отметил, что деятельность в "двадцатке" распределена неравномерно.
"Мы ведем работу по линии шерп - провели уже две встречи. Интенсивно взаимодействуют отраслевые группы. Впереди - министерские конференции по ключевым приоритетам американского председательства", - подчеркнул шерпа РФ.