Россия и США находятся в контакте по вопросам повестки G20, заявил шерпа

Краткий пересказ от РИА ИИ РФ и США находятся в плотном контакте по ключевым вопросам повестки G20, включая энергетику, экономический рост, инновации, торговлю.

Приоритеты американской стороны в рамках G20 в значительной степени соответствуют видению России, что дает возможность для диалога и поиска общих подходов.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. РФ и США находятся в плотном контакте по ключевым вопросам повестки G20, включая энергетику, экономический рост, инновации, торговлю, заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.

"Отдельные приоритеты, которые американская сторона определила в рамках "двадцатки", в значительной степени соответствуют и нашему видению, что объективно дает возможность для диалога и поиска общих подходов", – сказал он.