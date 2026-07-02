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Россия и США находятся в контакте по вопросам повестки G20, заявил шерпа - РИА Новости, 02.07.2026
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08:22 02.07.2026
Россия и США находятся в контакте по вопросам повестки G20, заявил шерпа

Агафонов: РФ и США находятся в плотном контакте по вопросам повестки G20

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФ и США находятся в плотном контакте по ключевым вопросам повестки G20, включая энергетику, экономический рост, инновации, торговлю.
  • Приоритеты американской стороны в рамках G20 в значительной степени соответствуют видению России, что дает возможность для диалога и поиска общих подходов.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. РФ и США находятся в плотном контакте по ключевым вопросам повестки G20, включая энергетику, экономический рост, инновации, торговлю, заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
"Отдельные приоритеты, которые американская сторона определила в рамках "двадцатки", в значительной степени соответствуют и нашему видению, что объективно дает возможность для диалога и поиска общих подходов", – сказал он.
Агафонов отметил, что, прежде всего, это энергетическое досье, также обсуждаются и вопросы важности обеспечения экономического роста, и новые технологические решения.
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Шерпа России рассказал о смене центров роста в мировой экономике
Вчера, 08:06
 
В миреСШАРоссияБольшая двадцатка
 
 
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