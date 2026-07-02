Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голос стран Глобального Юга в G20 звучит все громче.
- Они являются драйвером будущего экономического роста и начинают играть важную роль в мировой экономике.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Голос стран Глобального Юга в G20 звучит все громче и определяется их ролью в мировой экономике, заявил на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
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"Сейчас голос стран Глобального Юга в рамка звучит все более уверенно. Это определяется той ролью, которую в мировой экономике начинают играть государства Глобального Юга ", - сказал Агафонов.
Он отметил, что, согласно всем экономическим показателям, именно страны Глобального Юга являются драйвером будущего экономического роста.
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29 сентября 2025, 07:33