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Голос стран Глобального Юга в G20 звучит все громче, заявил Шерпа России - РИА Новости, 02.07.2026
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08:19 02.07.2026
Голос стран Глобального Юга в G20 звучит все громче, заявил Шерпа России

Шерпа Агафонов: голос стран Глобального Юга в G20 звучит все громче

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати"
Лидеры стран Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голос стран Глобального Юга в G20 звучит все громче.
  • Они являются драйвером будущего экономического роста и начинают играть важную роль в мировой экономике.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Голос стран Глобального Юга в G20 звучит все громче и определяется их ролью в мировой экономике, заявил на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
«
"Сейчас голос стран Глобального Юга в рамка звучит все более уверенно. Это определяется той ролью, которую в мировой экономике начинают играть государства Глобального Юга ", - сказал Агафонов.
Он отметил, что, согласно всем экономическим показателям, именно страны Глобального Юга являются драйвером будущего экономического роста.
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