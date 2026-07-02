G20 может рассмотреть кризис из-за ситуации в Ормузе, заявил шерпа России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергетический кризис из-за ситуации в Ормузском проливе стал серьезным дестабилизирующим фактором.
- Ситуация в Ормузском проливе может быть рассмотрена в рамках G20.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Энергетический кризис из-за ситуации в Ормузском проливе стал серьезным дестабилизирующим фактором и может быть рассмотрен в рамках G20, заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
"Когда мы говорим об экономических вызовах, энергетических проблемах, ситуации, как кризис в Ормузском проливе, через который проходило 20% мирового потребления нефти, - это серьезный дестабилизирующий фактор для рынков, и не замечать эту проблему невозможно", – сказал он.