G20 может рассмотреть кризис из-за ситуации в Ормузе, заявил шерпа России

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Энергетический кризис из-за ситуации в Ормузском проливе стал серьезным дестабилизирующим фактором и может быть рассмотрен в рамках G20, заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.