Россия в G20 поднимает вопросы санкций и ограничений, заявил шерпа

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"Если с точки зрения экономики смотреть на санкции, то это такие же ограничители и барьеры, как любые тарифы и другие меры нерыночного регулирования. Поэтому, разумеется, в рамках "двадцатки" мы обращаем внимание на эти сюжеты", - сказал Агафонов.