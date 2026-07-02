Россия в G20 поднимает вопросы санкций и ограничений, заявил шерпа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия в G20 поднимает вопросы санкций и ограничений, влияющих на мировую экономику.
- Шерпа России в G20 Денис Агафонов подчеркнул, что стороны стараются обсуждать на заседаниях именно экономические вопросы.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Россия в G20 поднимает вопросы санкций и ограничений, которые влияют на мировую экономику, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, шерпа России в G20 Денис Агафонов.
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"Если с точки зрения экономики смотреть на санкции, то это такие же ограничители и барьеры, как любые тарифы и другие меры нерыночного регулирования. Поэтому, разумеется, в рамках "двадцатки" мы обращаем внимание на эти сюжеты", - сказал Агафонов.
Он подчеркнул, что санкции, безусловно, влияют на мировую экономику.
Агафонов отметил, что на заседаниях шерп стороны стараются обсуждать именно экономические вопросы.
"Мы ценим усилия американской стороны за то, что она достаточно последовательно придерживается этого подхода", - добавил он.