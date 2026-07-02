Россию достойно представят на саммите лидеров G20 в США, заявил шерпа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов заверил, что Россия будет достойно представлена на саммите лидеров G20 в США.
- Решение об участии российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Россия будет достойно представлена на саммите лидеров G20 в США, заверил шерпа России в "двадцатке" Денис Агафонов.
"В любом случае, какое бы решение ни было принято, Россия будет достойно представлена на этом мероприятии", – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.