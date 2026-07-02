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Шерпа России оценил влияние санкций на мировую экономику - РИА Новости, 02.07.2026
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08:12 02.07.2026
Шерпа России оценил влияние санкций на мировую экономику

Агафонов: влияние санкций на мировую экономику оценивается в колоссальные суммы

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкНачальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов
Начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Влияние действующих санкций и ограничений составляет порядка 200–300 миллиардов долларов в год, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.
  • По словам Агафонова, если ситуация будет ухудшаться, то потери могут достигнуть триллионов долларов, что является существенной долей мирового ВВП.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Влияние санкций на мировую экономику оценивается в колоссальные суммы, заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
Агафонов привел в пример оценку Всемирного экономического форума в Давосе, согласно которой влияние действующих санкций и ограничений составляет порядка 200–300 миллиардов долларов в год.
"Но это оценка консервативная. То есть если смотреть дальше, если это будет продолжаться и разрастаться, то речь будет идти уже о триллионах, а это уже существенная доля мирового ВВП. Это становится значимым фактором", - сказал шерпа, отвечая на вопрос о влиянии санкционного давления.
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