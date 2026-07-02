Шерпа России оценил влияние санкций на мировую экономику

"Но это оценка консервативная. То есть если смотреть дальше, если это будет продолжаться и разрастаться, то речь будет идти уже о триллионах, а это уже существенная доля мирового ВВП. Это становится значимым фактором", - сказал шерпа, отвечая на вопрос о влиянии санкционного давления.