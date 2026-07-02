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Для России важно оставаться в G20 и отстаивать свои интересы, заявил шерпа - РИА Новости, 02.07.2026
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08:04 02.07.2026
Для России важно оставаться в G20 и отстаивать свои интересы, заявил шерпа

Агафонов: для России важно оставаться в G20 и отстаивать свои интересы

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия придает большое значение своему участию в работе «Группы двадцати» и стремится активно продвигать свои интересы.
  • По мнению шерпы России в G20 Дениса Агафонова, необходимы практически ориентированные решения, а не просто диалог ради диалога, и G20 уже доказала свою эффективность, прежде всего в период кризисов.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Россия придает большое значение своему участию в работе "Группы двадцати" и стремится активно продвигать и отстаивать свои интересы, заявил РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
"Мы считаем, что важно оставаться в этом процессе, продвигать наши приоритеты, обозначать и отстаивать свои интересы в энергетической сфере, в области развития высоких технологий и инноваций, обозначать подходы к вопросам экономического роста", – заявил Агафонов.
При этом шерпа подчеркнул, что необходимы практически ориентированные решения, а не просто диалог ради диалога. По его мнению, G20 уже доказала свою эффективность, прежде всего в период кризисов.
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