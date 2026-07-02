Для России важно оставаться в G20 и отстаивать свои интересы, заявил шерпа

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Россия придает большое значение своему участию в работе "Группы двадцати" и стремится активно продвигать и отстаивать свои интересы, заявил РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.

"Мы считаем, что важно оставаться в этом процессе, продвигать наши приоритеты, обозначать и отстаивать свои интересы в энергетической сфере, в области развития высоких технологий и инноваций, обозначать подходы к вопросам экономического роста", – заявил Агафонов.