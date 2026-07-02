Лидер АдГ обвинила правительство ФРГ в неспособности проводить реформы

Мерц, выступая 23 июня на Дне промышленности в Берлине, признал, что Германия "потеряла много лет" и лишилась былой гибкости, не проведя вовремя необходимые реформы. Тем не менее, он попытался убедить граждан ФРГ поверить в обещанные его правительством реформы.