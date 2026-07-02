Лидер АдГ обвинила правительство ФРГ в неспособности проводить реформы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила о неспособности правительства Германии проводить реформы.
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Правительство Германии совершенно неспособно проводить реформы, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц, министр финансов Ларс Клингбайль, министр труда Бербель Бас и премьер-министр Баварии Маркус Зедер представили пакет реформ, подготовленный правящей коалицией Германии. В рамках одной из мер правительство готовится отменить оформление больничных по телефону и обязать работающих немцев предоставлять справку о временной нетрудоспособности в первый день отпуска по болезни. Эта запланированная реформа уже вызвала критику как в политической среде, так и со стороны работников системы здравоохранения.
"Очередное нарушенное предвыборное обещание Христианско-демократического союза (одна из правящих партий ФРГ - ред.), еще больше политики перераспределения в левом ключе и минимальные компромиссы, которые не заслуживают названия "реформа". То, что это преподносится как "прорыв", демонстрирует лишь одно: полную неспособность этого правительства проводить реформы", - написала Вайдель в соцсети X.
Мерц, выступая 23 июня на Дне промышленности в Берлине, признал, что Германия "потеряла много лет" и лишилась былой гибкости, не проведя вовремя необходимые реформы. Тем не менее, он попытался убедить граждан ФРГ поверить в обещанные его правительством реформы.