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Лидер АдГ обвинила правительство ФРГ в неспособности проводить реформы - РИА Новости, 02.07.2026
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19:26 02.07.2026
Лидер АдГ обвинила правительство ФРГ в неспособности проводить реформы

Вайдель: правительство Германии совершенно неспособно проводить реформы

© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила о неспособности правительства Германии проводить реформы.
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Правительство Германии совершенно неспособно проводить реформы, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц, министр финансов Ларс Клингбайль, министр труда Бербель Бас и премьер-министр Баварии Маркус Зедер представили пакет реформ, подготовленный правящей коалицией Германии. В рамках одной из мер правительство готовится отменить оформление больничных по телефону и обязать работающих немцев предоставлять справку о временной нетрудоспособности в первый день отпуска по болезни. Эта запланированная реформа уже вызвала критику как в политической среде, так и со стороны работников системы здравоохранения.
"Очередное нарушенное предвыборное обещание Христианско-демократического союза (одна из правящих партий ФРГ - ред.), еще больше политики перераспределения в левом ключе и минимальные компромиссы, которые не заслуживают названия "реформа". То, что это преподносится как "прорыв", демонстрирует лишь одно: полную неспособность этого правительства проводить реформы", - написала Вайдель в соцсети X.
Мерц, выступая 23 июня на Дне промышленности в Берлине, признал, что Германия "потеряла много лет" и лишилась былой гибкости, не проведя вовремя необходимые реформы. Тем не менее, он попытался убедить граждан ФРГ поверить в обещанные его правительством реформы.
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