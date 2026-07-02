Рейтинг@Mail.ru
"Союз Сары Вагенкнехт" допустил сотрудничество с АдГ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 02.07.2026
"Союз Сары Вагенкнехт" допустил сотрудничество с АдГ, пишут СМИ

Politico: "Союз Сары Вагенкнехт" допустил сотрудничество с АдГ

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Фабио Де Мази допустил возможность сотрудничества с правой "Альтернативой для Германии".
  • Фабио Де Мази считает, что стратегия бойкота в отношении "Альтернативы для Германии" может привести к тому, что эта партия получит абсолютное большинство.
  • Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" предложила АдГ провести открытые дебаты во время выборов в ландтаги, но получила отказ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европарламентарий, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази допустил сотрудничество с правой "Альтернативой для Германии", пишет издание Politico по итогам интервью с политиком.
"Фабио Де Мази охарактеризовал брандмауэр в отношении... правых как провал и предложение о сотрудничестве с АдГ как способ обеспечить то, что у партии не появится еще большая власть", - говорится в публикации издания.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Германии предупредили о подготовке покушений на политиков от партии АдГ
1 июля, 08:31
Входящий в правящую коалицию Германии блок ХДС/ХСС придерживается так называемой стратегии брандмауэра в отношении АдГ, которая подразумевает бойкотирование любых ее инициатив и исключение любой формы сотрудничества.
«
"Если авторитетные партии продолжат следовать этому пути, фактически просто постоянно объединяя силы на основе наименьшего общего знаменателя, чтобы блокировать АдГ, то это в итоге приведет к тому, что АдГ получит абсолютное большинство, и в этот момент сможет руководить без сдерживания", - заявил Де Мази в интервью Politico.
В комментарии изданию представитель АдГ сообщил, что партия будет готова принять участие в переговорах с партией Вагенкнехт, если та сможет перешагнуть 5-процентный порог на предстоящих выборах в ландтаги.
Руководство партии ССВ направило ранее письменное предложение АдГ провести открытые дебаты в ходе запланированных на сентябрь выборов в ландтаги Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании. В частности, предлагалось организовать дебаты Вайдель и Вагенкнехт. Тем не менее, в АдГ отказались от участия в дебатах.
В сентябре 2026 года пройдут выборы в ландтаги трех федеральных земель на востоке ФРГ: Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов способны существенно повлиять на политический ландшафт всей страны. Согласно опросам, лидирующей политической силой на востоке является оппозиционная "Альтернатива для Германии".
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Лидер АдГ призвала Германию прекратить бойкот российских нефти и газа
30 июня, 10:30
 
В миреГерманияМекленбург-Передняя ПомеранияХДС/ХСССара Вагенкнехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала