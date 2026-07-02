Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Фабио Де Мази допустил возможность сотрудничества с правой "Альтернативой для Германии".

Фабио Де Мази считает, что стратегия бойкота в отношении "Альтернативы для Германии" может привести к тому, что эта партия получит абсолютное большинство.

Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" предложила АдГ провести открытые дебаты во время выборов в ландтаги, но получила отказ.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европарламентарий, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази допустил сотрудничество с правой "Альтернативой для Германии", пишет издание Politico по итогам интервью с политиком.

"Фабио Де Мази охарактеризовал брандмауэр в отношении... правых как провал и предложение о сотрудничестве с АдГ как способ обеспечить то, что у партии не появится еще большая власть", - говорится в публикации издания.

Входящий в правящую коалицию Германии блок ХДС/ХСС придерживается так называемой стратегии брандмауэра в отношении АдГ, которая подразумевает бойкотирование любых ее инициатив и исключение любой формы сотрудничества.

« "Если авторитетные партии продолжат следовать этому пути, фактически просто постоянно объединяя силы на основе наименьшего общего знаменателя, чтобы блокировать АдГ, то это в итоге приведет к тому, что АдГ получит абсолютное большинство, и в этот момент сможет руководить без сдерживания", - заявил Де Мази в интервью Politico.

В комментарии изданию представитель АдГ сообщил, что партия будет готова принять участие в переговорах с партией Вагенкнехт, если та сможет перешагнуть 5-процентный порог на предстоящих выборах в ландтаги.

Руководство партии ССВ направило ранее письменное предложение АдГ провести открытые дебаты в ходе запланированных на сентябрь выборов в ландтаги Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании. В частности, предлагалось организовать дебаты Вайдель и Вагенкнехт. Тем не менее, в АдГ отказались от участия в дебатах.