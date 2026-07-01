Пострадавшие от смерча жители Кушвы получили единовременные выплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все обратившиеся за выплатами жители Кушвы, пострадавшие от смерча, получили муниципальные единовременные выплаты.
- Губернатор Денис Паслер сообщил о направлении пострадавшим 163 единовременных муниципальных выплат и продолжении работы по выплате областных средств.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Муниципальную единовременную выплату получили все обратившиеся за ней жители свердловской Кушвы, пострадавшие от смерча, сообщил глава региона Денис Паслер.
На минувшей неделе губернатор сообщал, что выплаты жителям Кушвы, чье жилье и имущество пострадали в результате стихии, составят от 15 до 150 тысяч рублей. В понедельник он сообщил о направлении пострадавшим 163 единовременных муниципальных выплат.
"Муниципальную единовременную материальную помощь получили все, кто обратился. Продолжаем работу по выплате областных средств", - написал Паслер в своих соцсетях.
Он также отметил, что благодаря неравнодушным уральцам продолжается поставка гуманитарной помощи.
"В целом все работы идут по плану, жители приводят в порядок свои дома, город восстанавливается" - подчеркнул Паслер.