Пострадавшие от смерча жители Кушвы получили единовременные выплаты

Ликвидация последствий смерча в Кушве в Свердловской области

Ликвидация последствий смерча в Кушве в Свердловской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Все обратившиеся за выплатами жители Кушвы, пострадавшие от смерча, получили муниципальные единовременные выплаты.

Губернатор Денис Паслер сообщил о направлении пострадавшим 163 единовременных муниципальных выплат и продолжении работы по выплате областных средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Муниципальную единовременную выплату получили все обратившиеся за ней жители свердловской Кушвы, пострадавшие от смерча, сообщил глава региона Денис Паслер.

На минувшей неделе губернатор сообщал, что выплаты жителям Кушвы , чье жилье и имущество пострадали в результате стихии, составят от 15 до 150 тысяч рублей. В понедельник он сообщил о направлении пострадавшим 163 единовременных муниципальных выплат.

"Муниципальную единовременную материальную помощь получили все, кто обратился. Продолжаем работу по выплате областных средств", - написал Паслер в своих соцсетях.

Он также отметил, что благодаря неравнодушным уральцам продолжается поставка гуманитарной помощи.