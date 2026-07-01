Американцы влезают в рекордные долги ради новых автомобилей, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя сумма кредита на покупку нового автомобиля в США достигла рекордной суммы — 44 156 долларов.
- Почти четверть американцев оформляет займы сроком на семь лет и более, чтобы позволить себе новую машину.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жители США влезают в рекордные долги ради покупки новых автомобилей, пишет агентство Блумберг.
"Средняя сумма кредита на покупку нового автомобиля в США достигла рекордной суммы - 44 156 долларов, при этом почти четверть американцев, чтобы позволить новую машину, теперь оформляет займы сроком на семь лет и более", - говорится в материале.
Агентство указывает, что у многих американцев сумма задолженности превысила рыночную стоимость автомобиля, а часть из них вовсе не может погасить кредит.
Отмечается, что помимо высоких цен на сами автомобили, в 2026 году также резко возросли расходы на их эксплуатацию.
Цены на бензин в США стали подниматься после 28 февраля, когда Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Хотя они и начали постепенное снижение в последнее время, им еще далеко до того уровня, который отмечался до начала конфликта - 2,98 доллара за галлон.
Проблема доступности финансовых средств для покупки автомобилей стоит настолько остро, что "покупатели вынуждены напрягать свои финансовые возможности до предела", прокомментировала агентству заместитель вице-президента компании Edmunds по аналитике Джессика Колдуэлл (Jessica Caldwell). Она также отметила, что ситуация для потребителей может оставаться неблагоприятной в долгосрочной перспективе.
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25 марта, 17:21