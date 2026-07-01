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Синоптик рассказал о жаркой погоде в Москве - РИА Новости, 01.07.2026
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13:30 01.07.2026
Синоптик рассказал о жаркой погоде в Москве

Голубев: температура воздуха в Москве в среду не достигнет 32 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жара в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению Александра Голубева, температура в Москве не достигнет 32 градусов и не побьет рекорд 1898 года.
  • 1 и 2 июля в столице ожидается температура около плюс 30 градусов, максимум — плюс 30–31 градус.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве не достигнет 32 градусов и не побьет рекорд 1898 года, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Рекордная жара в Москве не ожидается, и уж точно температура не достигнет 32 градусов и не побьет рекорд 1898 года, когда столбик термометра поднялся до 32,6 градуса", - заявил Голубев.
По словам специалиста, 1 и 2 июля в столице будет около плюс 30 градусов, максимум - плюс 30–31 градус.
Голубев также пояснил, что в Москве температура в плюс 30 градусов уже считается сильной жарой, а в области - от плюс 35 градусов и выше.
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ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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