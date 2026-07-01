Синоптик рассказал о жаркой погоде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению Александра Голубева, температура в Москве не достигнет 32 градусов и не побьет рекорд 1898 года.
- 1 и 2 июля в столице ожидается температура около плюс 30 градусов, максимум — плюс 30–31 градус.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве не достигнет 32 градусов и не побьет рекорд 1898 года, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
По словам специалиста, 1 и 2 июля в столице будет около плюс 30 градусов, максимум - плюс 30–31 градус.
Голубев также пояснил, что в Москве температура в плюс 30 градусов уже считается сильной жарой, а в области - от плюс 35 градусов и выше.
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