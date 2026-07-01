В Испании в июне из-за жары умерли не менее 900 человек, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне 2026 года в Испании на фоне жары скончались по меньшей мере 900 человек.

Июнь 2026 года стал вторым самым жарким июнем в Испании за всю историю метеонаблюдений.

Наибольшее число смертей, вызванных жаркой погодой, было зафиксировано в 2017 году — 1 тысяча случаев.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По меньшей мере 900 человек скончались в Испании в июне на фоне жары, пишет газета Pais со ссылкой на предварительные данные системы ежедневного мониторинга смертности минздрава страны.

Как отмечает издание, июнь 2026 года стал вторым самым жарким июнем в Испании за всю историю метеонаблюдений в стране, которые ведутся с 1961 года. Pais отмечает, что государственное метеорологическое агентство AEMET квалифицировало прошлый месяц как "чрезвычайно жаркий". При этом самым жарким в истории наблюдений остается июнь 2025 года.

"В июне этого года в Испании от высоких температур умерло около 900 человек, 623 из которых - за неделю аномальной жары", - говорится в материале издания.

По данным газеты, прошлый месяц также стал вторым по числу смертей, вызванных жаркой погодой. Наибольшее число смертей было зафиксировано в 2017 году - 1 тысяча случаев. Наблюдения ведутся с 2015 года.