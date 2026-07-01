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В Испании в июне из-за жары умерли не менее 900 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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10:27 01.07.2026
В Испании в июне из-за жары умерли не менее 900 человек, пишут СМИ

Pais: около 900 человек скончались в Испании в июне на фоне жары

© AP Photo / Manu FernandezЖара в Мадриде
Жара в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Жара в Мадриде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне 2026 года в Испании на фоне жары скончались по меньшей мере 900 человек.
  • Июнь 2026 года стал вторым самым жарким июнем в Испании за всю историю метеонаблюдений.
  • Наибольшее число смертей, вызванных жаркой погодой, было зафиксировано в 2017 году — 1 тысяча случаев.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По меньшей мере 900 человек скончались в Испании в июне на фоне жары, пишет газета Pais со ссылкой на предварительные данные системы ежедневного мониторинга смертности минздрава страны.
Как отмечает издание, июнь 2026 года стал вторым самым жарким июнем в Испании за всю историю метеонаблюдений в стране, которые ведутся с 1961 года. Pais отмечает, что государственное метеорологическое агентство AEMET квалифицировало прошлый месяц как "чрезвычайно жаркий". При этом самым жарким в истории наблюдений остается июнь 2025 года.
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"В июне этого года в Испании от высоких температур умерло около 900 человек, 623 из которых - за неделю аномальной жары", - говорится в материале издания.
По данным газеты, прошлый месяц также стал вторым по числу смертей, вызванных жаркой погодой. Наибольшее число смертей было зафиксировано в 2017 году - 1 тысяча случаев. Наблюдения ведутся с 2015 года.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.
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