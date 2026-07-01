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Синоптик назвала самые жаркие часы в Москве в среду - РИА Новости, 01.07.2026
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10:13 01.07.2026 (обновлено: 10:14 01.07.2026)
Синоптик назвала самые жаркие часы в Москве в среду

Позднякова: пик жары в Москве в среду придется на период с 14 до 15 часов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛетняя погода в Москве
Летняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик жары в Москве придется на период с 14 до 15 часов.
  • Температура воздуха может подняться до плюс 29 градусов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пик жары в Москве в среду придется на период с 14 до 15 часов, когда воздух может прогреться до плюс 29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня в Москве при ясном небе пик жары придется на период с 14 до 15 часов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что температура воздуха в столице в среду может подняться до плюс 29 градусов, что на четыре градуса выше, чем было во вторник.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле
07:10
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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