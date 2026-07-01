Синоптик назвала самые жаркие часы в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пик жары в Москве придется на период с 14 до 15 часов.
- Температура воздуха может подняться до плюс 29 градусов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пик жары в Москве в среду придется на период с 14 до 15 часов, когда воздух может прогреться до плюс 29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня в Москве при ясном небе пик жары придется на период с 14 до 15 часов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что температура воздуха в столице в среду может подняться до плюс 29 градусов, что на четыре градуса выше, чем было во вторник.