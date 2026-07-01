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В Минздраве рассказали, как правильно охлаждаться в жару - РИА Новости, 01.07.2026
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02:57 01.07.2026
В Минздраве рассказали, как правильно охлаждаться в жару

В жару нужно постепенно охлаждаться и пить воду комнатной температуры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе
Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным Минздрава РФ, в жару охлаждаться нужно постепенно, так как чрезмерное и резкое понижение температуры может навредить здоровью человека.
  • Кондиционер следует настраивать на разницу не более 5–7 градусов с температурой, чтобы избежать вреда для здоровья.
  • В жару рекомендуется пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, избегать алкоголя и быть осторожными с холодными напитками.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Охлаждаться в жару нужно постепенно, так как чрезмерное и резкое понижение температуры может навредить здоровью человека, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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Согласно данным министерства, кондиционер следует настраивать на разницу не более 5-7 градусов с температурой. Уточняется, что чрезмерное охлаждение помещения также может навредить человеку: из-за воздействия холодного воздуха возникает спазм сосудов шеи и головы.
Кроме того, в жару нужно пить воду комнатной температуры или слегка прохладную. Употребление алкоголя следует исключить. Также рекомендуется быть осторожными с холодными напитками, так как резкое охлаждение задней стенки ротоглотки и пищевода может спровоцировать рефлекторную остановку дыхания или способствовать развитию ангины, фарингита, ларингита и спазмов желудка.
Температура воды при принятии душа в жару должна быть 25-27 градусов, но допускается ее постепенное снижение.
В рекомендациях уточняется, что погружение в ледяную воду после перегрева может быть опасно. Резкое охлаждение кожи приводит к выбросу стрессовых гормонов, спазму сосудов и затруднению дыхания вплоть до его остановки. Особенно опасны такие перепады температур для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.​
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