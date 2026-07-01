В Минздраве рассказали, как правильно охлаждаться в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ По данным Минздрава РФ, в жару охлаждаться нужно постепенно, так как чрезмерное и резкое понижение температуры может навредить здоровью человека.

Кондиционер следует настраивать на разницу не более 5–7 градусов с температурой, чтобы избежать вреда для здоровья.

В жару рекомендуется пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, избегать алкоголя и быть осторожными с холодными напитками.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Охлаждаться в жару нужно постепенно, так как чрезмерное и резкое понижение температуры может навредить здоровью человека, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов, в четверг потепление в городе выйдет на пик.

Согласно данным министерства, кондиционер следует настраивать на разницу не более 5-7 градусов с температурой. Уточняется, что чрезмерное охлаждение помещения также может навредить человеку: из-за воздействия холодного воздуха возникает спазм сосудов шеи и головы.

Кроме того, в жару нужно пить воду комнатной температуры или слегка прохладную. Употребление алкоголя следует исключить. Также рекомендуется быть осторожными с холодными напитками, так как резкое охлаждение задней стенки ротоглотки и пищевода может спровоцировать рефлекторную остановку дыхания или способствовать развитию ангины, фарингита, ларингита и спазмов желудка.

Температура воды при принятии душа в жару должна быть 25-27 градусов, но допускается ее постепенное снижение.