В доме-интернате под Иркутском проводят проверку после жалобы инвалида

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Иркутской области проводит проверку после жалобы инвалида из дома-интерната на неэффективность назначенного обезболивающего.
- Жалоба была опубликована в социальных сетях, а также есть информация о наличии аналогичной жалобы в мессенджерах.
- Прокуратура оценит исполнение законодательства о соблюдении прав инвалидов и охране здоровья, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура в Иркутской области проводит проверку после жалобы в соцсетях находящегося в доме-интернате инвалида на мучительные боли, потому что назначенное ему взамен прежнего обезболивающее не помогает, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
В социальных сетях пациент дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, пожаловался на то, что ему отменили обезболивающий препарат, а назначенный заменитель не помогает, и он мучается от болей. Еще одна жалоба на аналогичную проблему в этом учреждении была размещена в мессенджерах в мае.
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"Прокуратура Ленинского района организовала проверку в связи с установленным в ходе мониторинга сообщением о нарушении прав мужчины с инвалидностью. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о соблюдения прав инвалидов и охране здоровья. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, сестра инвалида направила в прокуратуру жалобу на социальное учреждение.