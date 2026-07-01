В доме-интернате под Иркутском проводят проверку после жалобы инвалида

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"Прокуратура Ленинского района организовала проверку в связи с установленным в ходе мониторинга сообщением о нарушении прав мужчины с инвалидностью. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о соблюдения прав инвалидов и охране здоровья. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщил собеседник агентства.