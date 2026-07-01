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В доме-интернате под Иркутском проводят проверку после жалобы инвалида - РИА Новости, 01.07.2026
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10:49 01.07.2026
В доме-интернате под Иркутском проводят проверку после жалобы инвалида

В иркутском интернате проводят проверку после жалобы инвалида на лечение

© Фото : FreepikЛекарственные препараты и стетоскоп
Лекарственные препараты и стетоскоп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Freepik
Лекарственные препараты и стетоскоп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Иркутской области проводит проверку после жалобы инвалида из дома-интерната на неэффективность назначенного обезболивающего.
  • Жалоба была опубликована в социальных сетях, а также есть информация о наличии аналогичной жалобы в мессенджерах.
  • Прокуратура оценит исполнение законодательства о соблюдении прав инвалидов и охране здоровья, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура в Иркутской области проводит проверку после жалобы в соцсетях находящегося в доме-интернате инвалида на мучительные боли, потому что назначенное ему взамен прежнего обезболивающее не помогает, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
В социальных сетях пациент дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, пожаловался на то, что ему отменили обезболивающий препарат, а назначенный заменитель не помогает, и он мучается от болей. Еще одна жалоба на аналогичную проблему в этом учреждении была размещена в мессенджерах в мае.
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"Прокуратура Ленинского района организовала проверку в связи с установленным в ходе мониторинга сообщением о нарушении прав мужчины с инвалидностью. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о соблюдения прав инвалидов и охране здоровья. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, сестра инвалида направила в прокуратуру жалобу на социальное учреждение.
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