"Посадить в тюрьму". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

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"На Украине, конечно, жесточайшая ситуация. Отец забрал маленького ребенка из детского садика, а его схватили эти вурдалаки и отправили на медкомиссию. Представляете, оставили ребенка одного. Что творится? <…> Зеленский говорит: "Украина — пример для свободы и демократии". Слышите? Но это же безумие. И люди терпят это. Ну раз терпите — значит, все пойдете на мясо. Всех вас туда отправят", — сказал он.