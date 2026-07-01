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"Посадить в тюрьму". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.07.2026
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19:18 01.07.2026 (обновлено: 23:17 01.07.2026)
"Посадить в тюрьму". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

Политолог Соскин заявил о крайне тяжелой ситуации на Украине

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине сложилась крайне тяжелая ситуация из-за насильственной мобилизации.
  • Соскин отметил безнаказанность главы киевского режима и то, что окружение Зеленского процветает.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Украине сложилась крайне тяжелая ситуация из-за насильственной мобилизации, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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"На Украине, конечно, жесточайшая ситуация. Отец забрал маленького ребенка из детского садика, а его схватили эти вурдалаки и отправили на медкомиссию. Представляете, оставили ребенка одного. Что творится? <…> Зеленский говорит: "Украина — пример для свободы и демократии". Слышите? Но это же безумие. И люди терпят это. Ну раз терпите — значит, все пойдете на мясо. Всех вас туда отправят", — сказал он.

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Политолог также задался вопросом безнаказанности главы киевского режима.
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"Ну почему других сажают в тюрьмы, высылают из страны, все забирают, а у Зеленского и его семьи — у них все хорошо. Наоборот, кто с ним — те процветают", — резюмировал Соскин.

Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что сотрудники военкомата в городе Кривой Рог Днепропетровской области мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду, из-за чего девочка осталась без единственного опекуна.
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ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мер мобилизации.
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