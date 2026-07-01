"Нанесет ущерб". СМИ раскрыли, какой сюрприз Залужный подготовил Зеленскому

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"Безусловно, если у Зеленского не окажется сильных конкурентов, то практически любой компромат против него вряд ли сможет нанести ему серьезный ущерб. Но если на выборы пойдет Залужный, то публикация "пленок Миндича" с голосом президента и других материалов коррупционных дел может стать для рейтинга Зеленского фатальной", — говорится в публикации.