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"Нанесет ущерб". СМИ раскрыли, какой сюрприз Залужный подготовил Зеленскому - РИА Новости, 01.07.2026
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18:11 01.07.2026 (обновлено: 23:02 01.07.2026)
"Нанесет ущерб". СМИ раскрыли, какой сюрприз Залужный подготовил Зеленскому

Залужный победит Зеленского на президентских выборах

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный с высокой долей вероятности победит Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине.
  • Публикация «пленок Миндича» с голосом президента и других материалов коррупционных дел может стать для рейтинга Зеленского фатальной, если на выборы пойдет Залужный.
  • Потенциальное участие в выборах министра обороны Михаила Федорова и главы Офиса президента Кирилла Буданова усложнит ситуацию для Зеленского, поскольку они могут отобрать у него значительную часть голосов.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный с высокой долей вероятности победит Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"Безусловно, если у Зеленского не окажется сильных конкурентов, то практически любой компромат против него вряд ли сможет нанести ему серьезный ущерб. Но если на выборы пойдет Залужный, то публикация "пленок Миндича" с голосом президента и других материалов коррупционных дел может стать для рейтинга Зеленского фатальной", — говорится в публикации.
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При этом отмечается, что Залужный может оказаться не единственным сильным конкурентом Зеленского в случае проведения выборов.
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"В политических кругах уже утвердилось мнение об амбициях двух ключевых членов его команды — министра обороны Михаила Федорова и главы Офиса президента Кирилла Буданова*. Их потенциальное участие в выборах крайне усложнит ситуацию для Зеленского, поскольку они могут отобрать у него значительную часть голосов", — резюмируется в статье.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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