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Польский политолог рассказал, зачем Зеленский вызвал Залужного в Киев - РИА Новости, 01.07.2026
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14:33 01.07.2026 (обновлено: 17:20 01.07.2026)
Польский политолог рассказал, зачем Зеленский вызвал Залужного в Киев

Мишкевич: Зеленский вызвал в Киев Залужного, так как боится потерять власть

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский политолог Марек Мишкевич заявил, что Владимир Зеленский вызвал в Киев экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, так как боится потерять власть.
  • Он отметил, что военные на Украине имеют много власти и ресурсов, что делает их главной политической силой на будущих выборах, а Залужный является популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом в стране.
ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал в Киев экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, так как боится потерять власть, заявил РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
В среду издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. По информации СМИ, Зеленский задал Залужному прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.
Собеседник агентства отметил, что Зеленский опасается в первую очередь того, что от власти его отстранят именно военные.
"Военные сейчас на Украине имеют очень много власти, ресурсов и поддержки. Именно они могут стать главной политической силой на будущих выборах, а Залужный является очень популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом на Украине", — сказал он.
"Выборы президента Украины назревают давно, все сроки прошли, и легитимность власти Зеленского вызывает множество вопросов даже на самой Украине. Неудивительно, что Владимир Зеленский постоянно думает о том, как сохранить власть", — сказал Мишкевич.
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