Краткий пересказ от РИА ИИ Польский политолог Марек Мишкевич заявил, что Владимир Зеленский вызвал в Киев экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, так как боится потерять власть.

Он отметил, что военные на Украине имеют много власти и ресурсов, что делает их главной политической силой на будущих выборах, а Залужный является популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом в стране.

ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал в Киев экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, так как боится потерять власть, заявил РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

В среду издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. По информации СМИ, Зеленский задал Залужному прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.

Собеседник агентства отметил, что Зеленский опасается в первую очередь того, что от власти его отстранят именно военные.

"Военные сейчас на Украине имеют очень много власти, ресурсов и поддержки. Именно они могут стать главной политической силой на будущих выборах, а Залужный является очень популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом на Украине", — сказал он.