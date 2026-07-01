Польский политолог рассказал, зачем Зеленский вызвал Залужного в Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский политолог Марек Мишкевич заявил, что Владимир Зеленский вызвал в Киев экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, так как боится потерять власть.
- Он отметил, что военные на Украине имеют много власти и ресурсов, что делает их главной политической силой на будущих выборах, а Залужный является популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом в стране.
ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал в Киев экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, так как боится потерять власть, заявил РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
В среду издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. По информации СМИ, Зеленский задал Залужному прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.
Собеседник агентства отметил, что Зеленский опасается в первую очередь того, что от власти его отстранят именно военные.
"Военные сейчас на Украине имеют очень много власти, ресурсов и поддержки. Именно они могут стать главной политической силой на будущих выборах, а Залужный является очень популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом на Украине", — сказал он.
"Выборы президента Украины назревают давно, все сроки прошли, и легитимность власти Зеленского вызывает множество вопросов даже на самой Украине. Неудивительно, что Владимир Зеленский постоянно думает о том, как сохранить власть", — сказал Мишкевич.