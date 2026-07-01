В России реальные зарплаты в апреле выросли на 5,1 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рост реальных зарплат в России в апреле составил 5,1% в годовом выражении.
- По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рост реальных зарплат в России в апреле составил 5,1% в годовом выражении против 8,1% в марте, за январь-апрель рост составил 7,8%, следует из данных Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ по итогам 2026 года вырастут на 2,2%. В прошлом году они выросли на 4,4%.