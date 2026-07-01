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Россия учитывает участие Запада в терактах против нее, заявила Захарова - РИА Новости, 01.07.2026
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16:53 01.07.2026 (обновлено: 17:03 01.07.2026)
Россия учитывает участие Запада в терактах против нее, заявила Захарова

Захарова: Россия учитывает в планировании участие Запада в терактах против нее

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва учитывает в военном планировании вовлеченность западных стран в теракты против России, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что на Западе в последнее время прозвучала серия признаний в вовлеченности государств в теракты киевского режима против России.
"Все это (вовлеченность Запада в теракты - ред.) в России учитывают и в дипломатической работе, и в военном планировании, и в работе по реагированию на текущие вызовы и угрозы", - сказала Захарова.
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