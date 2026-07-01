Россия учитывает участие Запада в терактах против нее, заявила Захарова

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва учитывает в военном планировании вовлеченность западных стран в теракты против России, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что на Западе в последнее время прозвучала серия признаний в вовлеченности государств в теракты киевского режима против России.
"Все это (вовлеченность Запада в теракты - ред.) в России учитывают и в дипломатической работе, и в военном планировании, и в работе по реагированию на текущие вызовы и угрозы", - сказала Захарова.