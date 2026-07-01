Балицкий рассказал, когда будет возможен запуск всех блоков ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Запорожская АЭС перешла в собственность РФ в октябре 2022 года, а генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года.

С апреля 2024 года все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в режиме холодного останова и не представляют угрозы.

Запуск всех блоков Запорожской АЭС возможен только после завершения конфликта на Украине, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар . В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

"Все шесть блоков (станции - ред.) сегодня находятся в холодном останове, в таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира", - сказал Балицкий.

Он уточнил, что сейчас на станции работают 3,5 тысячи сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность, несмотря на все обстрелы территории станции со стороны ВСУ.