Около 260 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Сургутском районе

СУРГУТ, 1 июл – РИА Новости. Дорожная ремонтная кампания, в рамках которой обновляют автодороги, тротуары и освещение, продолжается в Сургутском районе Югры, на эти цели в 2026 году запланировано около 260 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"В Сургутском районе продолжается дорожная ремонтная кампания… В этом сезоне запланирован капитальный ремонт 5,71 километра автодорог. Площадь обновляемого покрытия проезжей части составит более 32,6 тысячи квадратных метров. На эти цели предусмотрено 259,9 миллионов рублей, из них 189,1 миллиона рублей – средства окружного бюджета, еще 70,7 миллиона выделил муниципалитет", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, сейчас самая высокая готовность наблюдается у межселенной автодороги от ЗСК до подсобного хозяйства "Сайгатина", где выполнение работ достигло 87%. Здесь полностью снят верхний слой покрытия, уложен выравнивающий слой и новый асфальт. Также работы ведутся в Барсово и в Белом Яре. Проекты включают не только ремонт проезжей части, но и устройство тротуаров, установку освещения и дорожных знаков, в некоторых еще и защита инженерных сетей.