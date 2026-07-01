Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожье прогремел взрыв.
- В подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье прозвучал взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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