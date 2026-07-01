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Выплаты по ОСАГО вырастут на 8-9 процентов - РИА Новости, 01.07.2026
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18:58 01.07.2026
Выплаты по ОСАГО вырастут на 8-9 процентов

Выплаты по ОСАГО вырастут на 8-9% после уточнения стоимости автозапчастей

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Выплаты по ОСАГО в России вырастут на 8-9% после уточнения в сентябре текущего года справочников средней стоимости автозапчастей по новым правилам, при этом страховщики не планируют аналогичным образом увеличивать стоимость страховых полисов, заявил РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
"С 19 сентября выйдут новые справочники средней стоимости автозапчастей и, по нашим оценкам, в среднем по корзине будет на 8-9% увеличение средней выплаты по ОСАГО", - сказал Уфимцев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
ЦБ ранее утвердил новые правила формирования справочников средней стоимости запасных частей, которыми пользуются страховщики для расчета выплат по ОСАГО. Теперь РСА при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет рассчитываться без учета скидок.
Новые правила вступят в силу с 11 июля, а обновленная по этим правилам редакция справочников появится 19 сентября 2026 года.
Уфимцев подчеркнул, что увеличение страховых выплат будет неравномерным - самый большой рост ожидается по ушедшим из России маркам автомобилей, для которых в ремонте часто используются неоригинальные запчасти.
"Конечно, это скажется и на стоимости полисов, но здесь рост будет намного скромнее, в среднем не больше 5-6%, потому что запчасти играют не такую большую роль в цене ОСАГО", - заявил глава РСА.
Намного более значимым фактором для цены страховки, по его словам, является общая убыточность по страхованию автогражданки. "Действия, которые сейчас принимаются в борьбе с мошенничеством, могут сгладить эффект на цены", - сказал он.
Кроме того, Уфимцев напомнил, что стоимость полисов отличается для разных водителей в зависимости от истории вождения. "Это будет неравномерно: для аварийных водителей цена вырастет больше, для остальных - меньше", - сказал он.
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