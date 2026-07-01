Самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным листам в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самозанятые в России смогут получить первые выплаты по больничным листам в августе.
- Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе 2026 года.
- Выплаты по больничному листу можно получить спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самозанятые в России смогут получить первые выплаты по больничным листам в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
Программа добровольного страхования самозанятых стартовала полгода назад, в январе 2026 года.
"Это значит, что участники эксперимента, которые присоединились к ней в январе, сделали первый взнос в феврале. По итогам июля у них появится право на получение больничного, сами выплаты при этом поступят не раньше августа после закрытия больничного листа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. По действующим правилам, они уплачиваются с месяца, следующего за месяцем регистрации в программе.
Участвовать в программе могут работающие на себя граждане, которые выплачивают налог на профессиональный доход. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд и делать взносы на страхование по временной нетрудоспособности.
Размер выплат определяется выбранной страховой суммой: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Кроме того, влияет продолжительность страхового стажа и периода участия в эксперименте.