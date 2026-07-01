Председатель политической партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступает на VI Всероссийском съезде партии в Москве. 1 июля 2026

Председатель политической партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступает на VI Всероссийском съезде партии в Москве. 1 июля 2026

"Новые люди" утвердили кандидатов на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Новые люди» утвердила 382 кандидатов на выборы в Госдуму.

В федеральный список вошли 299 человек, а по одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидатов, средний возраст участников списка — 38 лет.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Партия "Новые люди" утвердили 382 кандидатов на выборы в Госдуму в ходе партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости.

Москве в среду открылся предвыборный съезд партии "Новые люди".

В федеральный список вошло 299 человек: трое - по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидатов.

Средний возраст кандидатов - 38 лет, многие из них впервые идут в политику.

Кроме того, некоторые региональные группы возглавляют действующие депутаты Госдумы , в том числе Ксения Горячева, Ярослав Самылин, Роза Черемис, Амир Хамитов, Георгий Арапов, Сангаджи Тарбаев, Александр Демин, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.

Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года, впервые избрана в Госдуму восьмого созыва на выборах 2021 года. В настоящее время фракция насчитывает 15 депутатов.