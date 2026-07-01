"Новые люди" утвердили кандидатов на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Новые люди» утвердила 382 кандидатов на выборы в Госдуму.
- В федеральный список вошли 299 человек, а по одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидатов, средний возраст участников списка — 38 лет.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Партия "Новые люди" утвердили 382 кандидатов на выборы в Госдуму в ходе партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве в среду открылся предвыборный съезд партии "Новые люди".
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В федеральный список вошло 299 человек: трое - по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидатов.
Средний возраст кандидатов - 38 лет, многие из них впервые идут в политику.
Кроме того, некоторые региональные группы возглавляют действующие депутаты Госдумы, в том числе Ксения Горячева, Ярослав Самылин, Роза Черемис, Амир Хамитов, Георгий Арапов, Сангаджи Тарбаев, Александр Демин, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.
Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года, впервые избрана в Госдуму восьмого созыва на выборах 2021 года. В настоящее время фракция насчитывает 15 депутатов.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.