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ВВП России в мае вырос на 0,3 процента - РИА Новости, 01.07.2026
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19:26 01.07.2026 (обновлено: 19:28 01.07.2026)
ВВП России в мае вырос на 0,3 процента

ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае 2026 года ВВП России вырос на 0,3% в годовом выражении.
  • По итогам января — мая 2026 года рост ВВП составил 0,2% в годовом выражении.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении после 1,3% в апреле, по итогам января-мая - на 0,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2026 года рост ВВП продолжился и составил 0,3% год к году. По итогам 5 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,2% год к году, как и по итогам 4 месяцев", - говорится в документе.
По прогнозу Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%.
По оценке Росстата, по итогам первого квартала ВВП России снизился на 0,2%. Экономические власти России неоднократно говорили, что в значительной степени это связано с разовыми факторами - сезонными и календарными.
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