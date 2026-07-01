ВВП России в мае вырос на 0,3 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае 2026 года ВВП России вырос на 0,3% в годовом выражении.

По итогам января — мая 2026 года рост ВВП составил 0,2% в годовом выражении.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении после 1,3% в апреле, по итогам января-мая - на 0,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

"По оценке Минэкономразвития России , в мае 2026 года рост ВВП продолжился и составил 0,3% год к году. По итогам 5 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,2% год к году, как и по итогам 4 месяцев", - говорится в документе

По прогнозу Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%.