Майора ВСУ из бригады "Лють" ликвидировали на Краматорском направлении

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали на краматорском направлении заместителя командира роты батальона "Полтава" из бригады нацполиции Украины "Лють" майора ВСУ Романа Залесского, который участвовал в боях за Иловайск в 2014 году, сообщили РИА Новости в силовых структурах.