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Майора ВСУ из бригады "Лють" ликвидировали на Краматорском направлении - РИА Новости, 01.07.2026
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Майора ВСУ из бригады "Лють" ликвидировали на Краматорском направлении

Майора ВСУ из бригады "Лють" Залесского ликвидировали под Краматорском

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский.
  • Залесский был заместителем командира роты батальона "Полтава" и участвовал в боях за Иловайск в 2014 году.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали на краматорском направлении заместителя командира роты батальона "Полтава" из бригады нацполиции Украины "Лють" майора ВСУ Романа Залесского, который участвовал в боях за Иловайск в 2014 году, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский, который был заместителем командира роты батальона "Полтава", входящего в объединенную штурмовую бригаду национальной полиции "Лють", - рассказали силовики.
Собеседник агентства подчеркнул, что Залесский был известен своими националистическими взглядами, принимал участие в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году, где во время боев за Иловайск попал в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеИловайскУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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