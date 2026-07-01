Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский.
- Залесский был заместителем командира роты батальона "Полтава" и участвовал в боях за Иловайск в 2014 году.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали на краматорском направлении заместителя командира роты батальона "Полтава" из бригады нацполиции Украины "Лють" майора ВСУ Романа Залесского, который участвовал в боях за Иловайск в 2014 году, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский, который был заместителем командира роты батальона "Полтава", входящего в объединенную штурмовую бригаду национальной полиции "Лють", - рассказали силовики.
Собеседник агентства подчеркнул, что Залесский был известен своими националистическими взглядами, принимал участие в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году, где во время боев за Иловайск попал в плен.