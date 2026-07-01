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ВСУ требуют от администрации Харьковской области покинуть Русскую Лозовую - РИА Новости, 01.07.2026
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20:59 01.07.2026
ВСУ требуют от администрации Харьковской области покинуть Русскую Лозовую

ВСУ потребовали от Дергачевской ВГА покинуть Слатино и Русскую Лозовую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБоевики ВСУ
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Боевики ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ потребовало от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть населенные пункты Слатино и Русская Лозовая.
  • Глава Дергачевской ВГА Вячеслав Задоренко пытается убедить мирных жителей самостоятельно покинуть села.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Командование ВСУ потребовало от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть подконтрольные Киеву населенные пункты Слатино и Русскую Лозовую, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинское командование требует от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть населенные пункты Слатино и Русскую Лозовую", - рассказали силовики.
По словам силовиков, глава Дергачевской ВГА (военно-гражданской администрации) Вячеслав Задоренко пытается убедить оставшихся в населенных пунктах мирных жителей самостоятельно покинуть села.
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