ВСУ обстреливают Энергодар и подъездные пути к городу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар в Запорожской области и подъездные пути к городу подвергаются обстрелам и ударам ВСУ.
- В городе сложная обстановка, действует график подачи воды и электроэнергии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Обстрелам и ударам ВСУ подвергается Энергодар в Запорожской области и подъездные пути к городу, обстановка остается напряженной, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
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"Обстановка в городе сложная и напряженная. Помимо тех ударов, о которых сообщало МЧС, достаточно интенсивным ударам подвергается подъездная дорога к Энергодару. В ночное время продолжаются попытки психологического воздействия на жителей: над городом вновь летал гексакоптер, через который транслировались призывы к эвакуации", - сообщили в пресс-службе.
В городе действует верное включение электроэнергии, установлен график подачи воды, отметили в пресс-службе.