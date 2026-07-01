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ВСУ обстреливают Энергодар и подъездные пути к городу - РИА Новости, 01.07.2026
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15:20 01.07.2026

ВСУ обстреливают Энергодар и подъездные пути к городу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар в Запорожской области и подъездные пути к городу подвергаются обстрелам и ударам ВСУ.
  • В городе сложная обстановка, действует график подачи воды и электроэнергии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Обстрелам и ударам ВСУ подвергается Энергодар в Запорожской области и подъездные пути к городу, обстановка остается напряженной, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
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"Обстановка в городе сложная и напряженная. Помимо тех ударов, о которых сообщало МЧС, достаточно интенсивным ударам подвергается подъездная дорога к Энергодару. В ночное время продолжаются попытки психологического воздействия на жителей: над городом вновь летал гексакоптер, через который транслировались призывы к эвакуации", - сообщили в пресс-службе.
В городе действует верное включение электроэнергии, установлен график подачи воды, отметили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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