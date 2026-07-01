ВСУ обстреливают Энергодар и подъездные пути к городу

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"Обстановка в городе сложная и напряженная. Помимо тех ударов, о которых сообщало МЧС, достаточно интенсивным ударам подвергается подъездная дорога к Энергодару. В ночное время продолжаются попытки психологического воздействия на жителей: над городом вновь летал гексакоптер, через который транслировались призывы к эвакуации", - сообщили в пресс-службе.