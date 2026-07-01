ВСУ в Красном Лимане бьют по своим солдатам, рассказал командир полка

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ в Красном Лимане бьют по своим же солдатам, когда они сдаются в плен, не дают их выводить, рассказал командир 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Узор.