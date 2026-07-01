Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Узор рассказал, что ВСУ бьют по своим солдатам, когда те сдаются.
- По его словам, противник продолжает стрелять, из-за чего сложно вывести пленных.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ в Красном Лимане бьют по своим же солдатам, когда они сдаются в плен, не дают их выводить, рассказал командир 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Узор.
"Не дают им сдаваться в основном, даже при выводе пленных это очень сложно у нас получается, потому что противник продолжает, как бы, бьет по своим уже. Не дает вывести пленных", - сказал Узор на видео Минобороны РФ.