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ВС России отразили две атаки ВСУ на северных окраинах Константиновки - РИА Новости, 01.07.2026
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12:27 01.07.2026 (обновлено: 12:38 01.07.2026)
ВС России отразили две атаки ВСУ на северных окраинах Константиновки

МО: ВС России отразили две атаки ВСУ на северных окраинах Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия отразила две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ на северных окраинах Константиновки в ДНР.
  • Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская армия отразила две атаки штурмовых групп на северных окраинах Константиновки в ДНР, уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ и два танка Т-72, сообщило Минобороны РФ.
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"В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков", - говорится в сообщении.

Уничтожено до 15 военнослужащих и два танка Т-72, отметил в Минобороны.
"За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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