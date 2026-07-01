ВС России отразили две атаки ВСУ на северных окраинах Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия отразила две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ на северных окраинах Константиновки в ДНР.
- Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская армия отразила две атаки штурмовых групп на северных окраинах Константиновки в ДНР, уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ и два танка Т-72, сообщило Минобороны РФ.
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"В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков", - говорится в сообщении.
Уничтожено до 15 военнослужащих и два танка Т-72, отметил в Минобороны.
"За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.
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